Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu - Son Dakika

Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.

Çat Barajı'ndaki yüzen adalar dondu

Adıyaman, Çelikhan, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:27 Kaynak: AA
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