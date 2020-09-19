Çat Barajı'nın "yüzen adaları" turizme kazandırılacak - Son Dakika

Çat Barajı'nın "yüzen adaları" turizme kazandırılacak

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan en küçüğü 5 metrekare, en büyüğü ise 1 dönüm civarında olan 100'e yakın "yüzen ada", adeta görsel şölen sunuyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan en küçüğü 5 metrekare, en büyüğü ise 1 dönüm civarında olan 100'e yakın "yüzen ada", adeta görsel şölen sunuyor.

Tarihi yapıları ve ören yerleri ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Adıyaman'da yerli ve yabancı turistlerin adresi Çelikhan'daki "yüzen adalar" olmaya başladı.

Bitki ve ot kökünden oluşan, güzellikleriyle görsel bir şölen sunan "yüzen adalar" havadan görüntülendi.

Çelikhan- Malatya kara yolu güzergahında bulunan Çat Barajın'daki "yüzen adalar", kış aylarında baraj ortasında yer alırken suların azalması ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kıyıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Turizme kazandırılacak

Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisi her geçen gün artıyor.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine, bitki ve ot köklerinden oluşan adaların Türkiye'de çok nadir bulunduğunu belirtti.

Çat Barajı içerisinde yer alan adaların oldukça ilgi gördüğünü dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Adaların geçmiş yıllarda kıyılara vurmaması için projeler çizildi, yapıldı. Su derinliğinin düşmesi ve azalması sonucu adalar kıyıya vurup heder oluyor. Adaları, bölgeye hitap edip turizme kazandırmamız için çevreye kapalı halı saha ve kır düğün salonu kurdurduk. Adalar için daha büyük bir proje yapmamız gerekiyor. Bizler de ilerleyen zamanlarda bu tür projeler ile çalışma yapacağız ve burayı turizme kazandıracağız."

Bulut, bölgede su sporları ve tekne turları yapılmasını düşündüklerini, konaklama için 20 yataklı butik otel inşa etmeyi planladıklarını kaydetti.

Çat Barajı'nın yüzen adaları turizme kazandırılacak

Adıyaman, Çelikhan, Adalar, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çat Barajı'nın 'yüzen adaları' turizme kazandırılacak - Son Dakika

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