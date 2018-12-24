Son Dakika Haberleri: Çat Belediye Başkanı Kılıç'tan Teşekkür

Çat Belediye Başkanı Kılıç'tan Teşekkür

35 dakika önce

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Erzurum, misafirperverliğini bir kez daha gösterdi" dedi.

Çat Belediye Başkanı Kılıç'tan Teşekkür, System.String[]
Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, " Erzurum, misafirperverliğini bir kez daha gösterdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Erzurum'un Çat ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle ilgili olarak konuşan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Davetimize icabet ederek açılış törenimize teşrif eden başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere milletvekillerimize, yerel ve yaygın basınımızın değerli temsilcilerine, İstanbul'daki hemşehri derneklerimizin yöneticilerine, Çat halkına, akrabalarıma ve tüm Dadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çat Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ilçede başlattıkları değişim ve dönüşüm rüzgarlarını toplu açılış töreniyle taçlandırdıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Genel Başkanımızın katıldığı açılış töreni, Erzurum'da adeta CHP mitingine dönüştü. Havalimanından başlayarak gün sonuna kadar bizleri yalnız bırakmayan, coşku dolu desteklerini bizden esirgemeyen, konuklarımıza yakın ilgi ve alaka gösteren tüm hemşehrilerimize, yerel ve yaygın basınımızın değerli temsilcilerine gönülden şükran borçluyuz" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Arif Hikmet Kılıç, Erzurum, Çat, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sokaklarında Tek Başına Gezip Metroya Bindi Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu

Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı Haklarında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Beklenen Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 09:59:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çat Belediye Başkanı Kılıç'tan Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]