Çat Belediye Başkanı Kılıç'tan Yeni Yıl Mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.



Başkan Kılıç, "Umut ediyoruz ki 2019 yılı ülkemize, birlik, dirlik, beraberlik, huzur, mutluluk ve esenlikler getirsin" dedi.



Başkan Kılıç, yeni yıl öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.



2018 yılının acısı ve tatlısıyla artık geride kaldığını Türkiye'nin ve dünyanın yeni bir yıla "merhaba" demeye hazırlandığını vurgulayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "2018 yılının başta şirin ilçemiz Çat olmak üzere Erzurum için, bölgemiz ve ülkemiz için büyümeye ve gelişmeye, huzur ve kardeşliğin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın katlanarak artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

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