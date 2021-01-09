Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında, "Her türlü zor şartlarda, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın bilgilendirilmesinde önemli bir görev taşıyan basın mensuplarımız mesai kavramı gözetmeden halkın bilgi alma özgürlüğü adına çalışan basın çalışanlarının demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Yaşanan yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecileri rahmet ile anıyor, kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM