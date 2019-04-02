Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Göreve Başladı

AK Parti'den Çat Belediye Başkanı seçilen Melik Yaşar, göreve bugün başladı.

AK Parti'den Çat Belediye Başkanı seçilen Melik Yaşar, göreve bugün başladı.



Çat Belediyesi'nde Yaşar dönemi başladı 31 Mart seçimlerinin ardından Çat Belediyesi'nde devir-teslim töreni gerçekleştirildi. 2014 yılından bu yana Çat Belediye Başkanlığı görevini yürüten Arif Hikmet Kılıç, başkanlık koltuğunu halefi olan Melik Yaşar'a devretti.



AK Parti'den Çat Belediye Başkanı seçilen Melik Yaşar, göreve bugün başladı. Arif Hikmet Kılıç'tan Çat Belediye Başkanlığı görevini devralan Başkan Yaşar, hizmette yeni bir dönemin başladığını söyledi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen devir-teslim töreninde konuşan Çat eski Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, doğup büyüdüğü memlekette belediye başkanlığı yapmak gibi bir ayrıcalığı yaşadığını belirterek, "Çatlı hemşehrilerime yürek dolusu teşekkür ediyorum. Görevde bulunduğumuz sürece desteklerini bizlerden esirgemediler. Melik Yaşar kardeşimi de gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



BAŞKAN YAŞAR'DAN İLK DEĞERLENDİRME



Çat'ın yeni Belediye Başkanı Melik Yaşar ise, ilk değerlendirmesini Çatlı seçmenlere teşekkür ederek yaptı. Başkan Melik Yaşar, "Seçim sürecinde ve sandık başında bizleri destekleyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Burası Çat ve bizler de bu şirin ilçenin hizmetkarlarıyız. Parti ayrımı yapmadan Çat'ın dört bir yanında hizmet üretmek ve ilçemize cazibe kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir hizmet döneminin startını inşallah bugün itibariyle veriyoruz. Ele ele verecek, omuz omuza verecek ve Çat ilçemizi yaşanabilirlik düzeyi yüksek bir noktaya ulaştıracağız. Bunu birlikte yapacağız. Yürek hanelerimizin kapıları gibi, başkanlık makamımızın kapıları da, tüm hemşehrilerimiz için ardına kadar açık olacaktır" diye konuştu.



Çat'ta 5 yıl süreyle görev yapan Arif Hikmet Kılıç'a de teşekkür eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "İlçemiz için kim olursa olsun, taş üstüne taş koymuşsa, bizim için kıymete değerdir. Ben de Arif Hikmet Kılıç başkanımıza, ilçeye bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

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