Çat Belediyesi hizmet filosunu genişletiyor - Son Dakika

Çat Belediyesi'nin hizmet filosuna kazandırılan beton mikseri, beton pompası ve forklift iş makinaları için kurban kesildi.

Çat'ın sorunlarına daha hızlı ve etkili çözüm sunmak ve kaliteli hizmet için çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam eden Çat Belediyesi, hizmet filosuna kattığı iki adet forklift, altı adet beton mikseri ve iki adet beton pompası iş makinaları için sade bir alım töreni düzenledi.

Çat Belediyesi beton santrali, bims ve kilit parke imalat Fabrikası'nda düzenlenen programa; Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat İlçe Müftüsü Sabahattin Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve personel katıldı.

Çat Müftüsü Sebahattin Erdoğan tarafından yapılan dua ve hep birlikte getirilen tekbirin ardından kurbanlıklar belediye personeli tarafından kesildi. Türk bayrağı asılan hizmet araçları programın ardından görev yerlerine hareket etti.

Çat Belediyesi'nin araç filosunun genişlediğini ve hizmet kalitesinin arttığını belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar yaptığı açıklamada, "Çat Belediyesi olarak kıymetli hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için araç filomuza yeni araçlar eklemeye devam ediyoruz. Beton santrali, bims ve kilit parke imalat fabrikamıza iki adet forklift, altı adet beton mikseri ve iki adet beton pompası aldık. Beton santralimiz hem ilçemize hem de civar illerdeki inşaat sektörünün hazır beton ihtiyacını daha hızlı bir şekilde karşılayacak. Derdimiz vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmaktır. Belediyemiz araç filomuzun genişlemesiyle hizmet kalitemiz de artmış olacak. İnşallah 2021 yılını daha güçlü ve yatırımları hızlandırarak verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Hazır beton, bims ve kilit parke imalat fabrikamızda kullanacağımız yeni araçlarımız, Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM