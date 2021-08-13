Çat Belediyesi zabıta ekiplerinden iş yerlerine denetim - Son Dakika

Çat Belediyesi zabıta ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Market, bakkal, lokanta, kuaför ve kasapları denetleyerek esnafın hijyen konusunda daha dikkatli olmaları istenirken lokanta önlerinde ve kasapların çevresinde çevre temizliği konusunda esnafı uyardılar. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler hakkında açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Çat Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olacağız. Zabıta ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halk sağlığı bizim için birinci sırada gelmektedir. Temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden istenilen seviyeye getirilmesi halkımızın daha temiz ve güzel ortamda gönül rahatlığıyla hizmet almalarını sağlanması amaçlanmaktadır. Denetimlerde standartlara uyanlara da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM