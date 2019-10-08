Son Dakika Haberleri: Çat İlçesine klip çekildi
Son Dakika Güncel Çat İlçesine klip çekildi

Çat İlçesine klip çekildi

23 dakika önce

Erzurum'un Çat İlçesine ses sanatçısı Ayaz Toprak tarafından tanıtım klibi çekildi.

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Erzurum'un Çat İlçesine ses sanatçısı Ayaz Toprak tarafından tanıtım klibi çekildi.


Toprak, klipte Çat İlçesinin kültürünü tüm Türkiye'ye tanıtmak gurbetteki Çatlı vatandaşların özlemlerini gidersin diye güzel bir klip çektiklerini belirtti.


Ses sanatçısı Ayaz Toprak'ın Çat ilçesine yazmış olduğu şarkıyı Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın destekleri ile çekilen ilçenin klibi Çat'lıların özlem ve hasretlerini giderecek.


Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Belediyecilik sadece yol yapmak kaldırım yapmak değildir. Kültür etkinliklerde yapmalıdır. İlçemizin tanıtımında güzel bir şarkı yazan ses sanatçımız Ayaz Toprak'a sonsuz teşekkür ederim. İlçemiz çekmiş olduğu kliple çok güzel tanıtacağından eminim" dedi.


Çat halkının rahat yaşamasını sağlamanın en öncelikli görevleri olduğunu bunun yanında kültürünü de yaşatmanın önemli olduğuna işaret eden Başkan Yaşar, "Çatlı hemşerilerimin istekleri benim isteklerim. Onların hayalleri benim hayallerim. Yani kısacası hepimizin sevdası Çat ve bu sevda ile aşk ile yolumuza yorulmadan devam etmekteyiz. Çatlı hemşerilerimiz bütün güzel hizmetlere layıktır" diye konuştu.


Ayaz Toprak'ın bestesi şöyle;


"Çıkam çatın yaylasına düzüne Orada bakayım yarin yüzüne Hasret kaldım cananımın özüne Sana gelem sen de kalam güzelim Çat" - ERZURUM

Melik Yaşar, Türkiye, Erzurum, Çat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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