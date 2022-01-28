Çat'ta çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir belediyesi ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Çat'ta çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir belediyesi ekiplerince kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda mahsur kalan vatandaşlar yaklaşım 7 saat sonra kurtarıldı.

Sabah saat 05.00 sıralarında Çat- Bingöl Yedisu karayoluna dağ yamacından kar kütlesi düşerek karayolunu ulaşıma kapattı. Erzurum'da son üç gün de yaşanan üçüncü çığ felaketinde 10 araç ve çok sayıda vatandaş karayolunda mahsur kaldı.

Yardım çağrılarına Büyükşehir Belediyesinin karşılık verdiğini belirten vatandaşlar, " Çat Belediyesi'ni defalarca aramamıza rağmen kimse gelmedi. Burada hasta olanlar vardı. Hayvan yüklü araçlar vardı. Çat Belediyesi ekipleri yardım çağrılarımızı duymadı. Büyükşehir Belediyesi iş makinaları yolumuzu açarak mağduriyetimizi giderdiler" diye konuştular.