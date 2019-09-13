Son Dakika Haberleri: Çat'ta okul servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Çat'ta okul servisleri denetlendi

2 saat önce

Erzurum'un Çat ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte Çat İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul servislerinde denetim yaptı.

Çat'ta okul servisleri denetlendi, System.String[]

Erzurum'un Çat ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte Çat İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul servislerinde denetim yaptı.


Okul servislerini durduran Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri ve cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Servislerin öğrenci taşımak için standartlara uygun olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, şoförlerin zorunlu belgeleri, emniyet kemeri, okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü, ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı.


Kırsal mahallelerden taşımalı sistemle gelen öğrenci servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sırasında öğrencilere de trafikle ilgili bilgi verildi. Emniyet kemerinin önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, öğrenciler, ayrıca araç hareket halindeyken ayağa kalkmamaları ve şoförü meşgul etmemeleri konusunda da bilgilendirildi. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Çat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı
Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı Erzurum'da Moğolların en etkili silahı olan mancınık güllesi bulundu Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çat'ta okul servisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]