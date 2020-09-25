Çat'ta spor tesisi atağı - Son Dakika

Çat'ta spor tesisi atağı

Erzurum kent merkezine yakın ilçelerden biri olan Çat'ta spor tesisi atağı tüm hızıyla devam ediyor.

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Erzurum kent merkezine yakın ilçelerden biri olan Çat'ta spor tesisi atağı tüm hızıyla devam ediyor. GSİM ile Çat Belediye Başkanlığı tesisleşme için elbirliği yaptı.

Erzurum Çat'ta spor tesisi atağı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin her yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor tesisi ve modern statlar kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Çat İlçe Müdürlüğü ile birlikte Çat Belediyesi ile el ele verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz'ın yanı sıra Çat İlçe Müdürü İkram Sönmez, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Işık ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Haydar Bulut'la birlikte Çat İlçe Sentetik Sahasında incelemelerde bulundu.

GSİM Müdürü Taşkesenligil ve Çat Belediye Başkanı Yaşar sahanın tribüne kavuşması için ortak hareket edecek. Ayrıca sahanın kenarında bir süre önce meydana gelen toprak kaymasına da çözüm bulmak için istinat duvarı yapılması için fikir alış verişinde bulunuldu. - ERZURUM

Belediye Başkanlığı, Türkiye, Erzurum, Çat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çat'ta spor tesisi atağı - Son Dakika Spor


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