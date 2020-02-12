Çatak-Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme çalışmaları devam ediyor(2) - Son Dakika

İTFAİYECİNİN KAYIP OLDUĞU BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK

Van Valiliği, Çatak- Bahçesaray karayolundaki bir itfaiye erinin kayıp olduğu çığ bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, arama çalışmalarının bugün de yapılamayacağını açıkladı. Açıklamada, "Van-Bahçesaray karayoluna 4- 5 Şubat tarihinde düşen çığ bölgesine gitmek üzere yol açma çalışması yapan ekipler, çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, Jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayolları'ndan teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası, çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş Bakımevi'nde bekletilen iş makineleri, yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır" denildi.