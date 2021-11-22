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Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı

22.11.2021 15:44
Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Çatak-Van kara yolunda devam eden çığ tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Çatak-Van kara yolunda devam eden çığ tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yalçın ile tünelin yapıldığı bölgeye gelen Şeylan, son durum hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Şeylan, yaptığı açıklamada, projenin, kış mevsiminin çetin geçtiği ilçe için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Kar yağışından sonra sürekli yamaçlardan çığ düştüğünü belirten Şeylan, şunları kaydetti:

"Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan tünelde, ihaleyi alan firma tarafından çığ tünelinin ilkinin yapımına ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Elmacı mevkisinde başlandı. Tünel inşaatı sorunsuz şekilde devam ediyor. Belirlenen yerlere yapılacak çığ tünelleri tamamlandığında vatandaşlarımızın yıllardır süren çilesine son vermiş olacağız."

Şeylan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Van Milletvekillerine, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı
Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı
Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı
Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı
Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı

Abdurrahman Şeylan, Çatak, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatak Belediye Başkanı Şeylan, çığ tüneli inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika
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