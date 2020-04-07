Çatak Belediye Başkanı Şeylan'dan sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, esnafı ziyaret ederek sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Şeylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtti.

Virüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Şeylan, "Koronovirüs salgınına karşı ilçemizde sürekli dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Esnafımız da alışverişe gelenleri sosyal mesafe konusunda uyarmalı. Market ve dükkanlarınızda dezenfektan köşeleri oluşturun ve maske kullanımına özen gösterin." dedi.

Şeylan'a, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın eşlik etti.