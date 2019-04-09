Çatak Belediye Başkanı Şeylan Görevine Başladı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çatak'ta yüzde 54.8 oy alarak Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan mazbatasını aldıktan sonra görevi teslim aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çatak'ta yüzde 54.8 oy alarak Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan mazbatasını aldıktan sonra görevi teslim aldı.



Çatak İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen ve meclis üyelerinin de mazbatasını aldığı törene, Çatak Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve partililer katıldı. Çatak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hilal Merve Aydın'dan mazbatasını alan Başkan Şeylan, "Bizleri bu kutlu yolumuzda destekleyen tüm Çatak halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün dostlarımızı, bütün arkadaşlarımızı, hiç kimseyi ayırt etmeden, herkesin çok rahat gelebileceği, kapıları açık olan bir belediye olacağını söylemek istiyorum. Bize verilen bu desteğin hakkını en iyi şekilde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İlk günkü heyecan ve arzuyla inşallah 5 yılı tamamlayacağız. Vatanımıza, milletimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Başkan Şeylan mazbata töreninin ardından belediye binasına geldi. Burada İlçe Kaymakam'ı Hamza Türkmen tarafından Başkan Şeylan'a Türk Bayrağı hediye edilerek devir teslim töreni gerçekleşti. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Türkmen, "Yeni görevinizin vatanımız için milletimiz için Çatak için ve sizin için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çatak'ı olduğundan çok daha iyi noktalara taşıyacağınızdan eminim. İnsanların yüzünün güldüğü, esnafımızın karnının doyduğu, terörün konuşulmadığı bir ilçe olması temennisi ile size yeni görevinizde kolaylıklar diliyorum" dedi.



Kaymakam Türkmen'in konuşmasının ardından Başkan Şeylan görevi layıkıyla yapacağını belirtip teşekkür ederek Türkmen'e el dokuması kilim hediye etti. Akabinde Başkan Şeylan makamında tebrikleri kabul etti. - VAN

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