Çatak Belediye Başkanlığına Seçilen Şeylan Mazbatasını Aldı

Çatak
ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti
'den belediye başkanlığına seçilen Abdurrahman Şeylan
mazbatasını aldı.
AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, belediye meclis üyeleri ve partililer ile İlçe Seçim Müdürlüğüne giden Şeylan, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hilal Merve Aydın
'dan aldı.
Şeylan, yaptığı açıklamada, bu kutlu yolda kendilerini destekleyen tüm Çatak halkına teşekkür ederek, "Bize verilen bu desteğin hakkını en iyi şekilde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İlk günkü heyecan ve arzu ile 5 yılı tamamlayacağız. Vatanımıza, milletimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Daha sonra belediyeye geçen Şeylan'a, Kaymakam Hamza Türkmen
'in Türk bayrağı hediye etmesiyle devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Kaymakam Türkmen, Şeylan'a yeni görevinin vatan, millet ve Çatak'a hayırlı olmasını dileyerek, "Çatak'ı olduğundan çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza eminim. İnsanların yüzünün güldüğü, esnafımızın karnının doyduğu, terörün konuşulmadığı bir ilçe olması temennisiyle yeni görevinizde kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.
Şeylan, Türkmen'e el dokuması kilim hediye etmesinin ardından makamında tebrikleri kabul etti.