Çatak Belediye personeline işaret dili eğitimi veriliyor - Son Dakika

Çatak Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde belediye personeline işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimle işitme veya konuşma engeli bulunan vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanmasında iletişimden kaynaklanan zorlukların aşılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kursu ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Şeylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, personelin aldığı işaret dili eğitimi sayesinde işitme engelli vatandaşlarla iletişim noktasında karşılaşılan sıkıntıların önüne geçileceğini söyledi.

Belediyeye gelen işitme ya da konuşma engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulabileceğini belirten Şeylan, "İşitme engelliler ile iletişimde hiçbir problem yaşamayacaklar. Belediye olarak tüm vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz gibi, engellilere yönelik hizmetlerimizde kolay olmuş olacak." diye konuştu.