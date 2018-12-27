Çatak Belediyesi ile Tapu Kadostro İş Birliği Yaptı
1 saat önce
Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan verilerin paylaşımıyla ilgili protokol imzalandı.
Çatak
Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan verilerin paylaşımıyla ilgili protokol imzalandı.
Çatak Kaymakamlığında gerçekleştirilen imza törenine Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen
, Van
Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Vekili Serkan
Üstün ve İlçe Tapu Müdürü Mehmet Sümer
katıldı.
Protokol, Türkmen ile Üstün arasında imzalandı.
Türkmen, protokol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün elektronik arşivleme sistemine geçeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Belediyede elektronik ortamda oluşturulan dokümanlar sayesinde ruhsat verme, proje inceleme gibi hizmetler daha kısa sürede yapılabilecek, hizmet kalitesi artacak. Vatandaşlarımızın bekleme ve işlem süreleri kısalacak. Ayrıca tüm hizmetlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi sayesinde çevre dostu, kağıtsız bir çalışma ortamı sağlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:20 Kaynak: AA
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