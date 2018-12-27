Son Dakika Haberleri: Çatak Belediyesi ile Tapu Kadostro İş Birliği Yaptı

Çatak Belediyesi ile Tapu Kadostro İş Birliği Yaptı

1 saat önce

Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan verilerin paylaşımıyla ilgili protokol imzalandı.

Çatak Belediyesi ile Tapu Kadostro İş Birliği Yaptı, System.String[]
Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan verilerin paylaşımıyla ilgili protokol imzalandı.

Çatak Kaymakamlığında gerçekleştirilen imza törenine Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen, Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Vekili Serkan Üstün ve İlçe Tapu Müdürü Mehmet Sümer katıldı.

Protokol, Türkmen ile Üstün arasında imzalandı.

Türkmen, protokol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün elektronik arşivleme sistemine geçeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belediyede elektronik ortamda oluşturulan dokümanlar sayesinde ruhsat verme, proje inceleme gibi hizmetler daha kısa sürede yapılabilecek, hizmet kalitesi artacak. Vatandaşlarımızın bekleme ve işlem süreleri kısalacak. Ayrıca tüm hizmetlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi sayesinde çevre dostu, kağıtsız bir çalışma ortamı sağlanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:20 Kaynak: AA

Çatak, Ekonomi
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