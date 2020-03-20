Çatak Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika

Van'ın Çatak Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Çatak Belediyesi, ilçedeki tedbirlerini devam ettiriyor. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'ın yakından takip ettiği tedbir çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlarda Çatak Belediyesi çalışanları tarafından dezenfektan çalışması yürütüyor.



İlçede bulunan tüm kamu kuruluş binaları, eczaneler, iş yerleri ve devlet hastanenin poliklinikleri, laboratuvarları, koridorları, acil servisleri, lavaboları, ekipler tarafından titizlikle dezenfekte edildi.



Kurum amirleri, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları takdirle karşılayıp, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN