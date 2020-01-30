Çatak Belediyesinin yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Van'ın Çatak Belediyesi tarafından başlatılan ve vatandaşların da destek verdiği yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemelerinden oluşturulan yardım tırı deprem bölgesine gönderildi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çatak Belediyesi tarafından duyurulan ihtiyaç listesindeki malzemeleri toplamak için vatandaşlar tek yürek oldu. Toplanan battaniye, ısıtıcılar, botlar ve montlar, yardım tırına yüklenerek Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, deprem yaşadıklarını ve bildiklerini belirterek, "Allah, bize bir daha böyle acılar göstermesin. Tüm Türkiye kenetlenmiş halde, depremzede vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yardım çağrısında bulunduğumuz andan bu yana destek vererek tek yürek olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz" dedi. - VAN