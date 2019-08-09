Son Dakika Haberleri: Çatak'da Kurban Bayramı hazırlığı
Son Dakika Güncel Haber

Çatak'da Kurban Bayramı hazırlığı

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda boyama çalışması yaptıBelediye ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda bordür taşlarını sarı ve beyaz renklere boyadı.

Çatak'da Kurban Bayramı hazırlığı, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda boyama çalışması yaptı
Belediye ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda bordür taşlarını sarı ve beyaz renklere boyadı.
Sokaklara estetik bir görünüm kazandıran ekipler, caddeleri de tazyikli su ile yıkadı.
Çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin önem kazandığı Kurban Bayramı'nda halkın huzur ve sağlığı için çalışmaların devam edeceğini aktardı.
Kurban Bayramı, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda Avşa'da iğne atsan yere düşmeyecek! Nüfusunu 50'ye katlayacak
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:09:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatak'da Kurban Bayramı hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]