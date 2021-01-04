Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu - Son Dakika

Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu

04.01.2021 23:10
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde 140 ton alabalığın olduğu Mantaşlar Alabalık Tesisi'ndeki havuz suyunun kesilmesi üzerine oksijensiz kalan yaklaşık 12-13 ton balık telef oldu.

Van'ın Çatak ilçesinde 140 ton alabalığın olduğu Mantaşlar Alabalık Tesisi'ndeki havuz suyunun kesilmesi üzerine oksijensiz kalan yaklaşık 12-13 ton balık telef oldu. Tesis sahibi, balık ölümlerine 5 kilometre uzaklıkta bulunan hidroelektrik santralinin suyu kesmesinin neden olduğunu iddia etti.

140 ton alabalığın olduğu Mantaşlar Alabalık Tesisi'nde havuz suyunun kesilmesi üzerine oksijensiz kalan yaklaşık 12-13 ton balık telef oldu. Tesis çalışanları telef olan balıkları havuzlardan boşaltırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de balıklarla ilgili tutanak tuttu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, Mantaşlar Alabalık Tesisi sahibi Orhan Mantaş'ın yapmış olduğu ihbar neticesinde ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "140 ton kapasiteli tesisimizin iki havuzunda yaklaşık 12-13 ton balığın telef olduğunu tespit ettik. Tutanaklarımızı tanzim ettik, tesis sahibinin bize vermiş olduğu bilgiye göre gece saat 02.00-03.00 civarında suların kesildiği ve balık ölümlerinin su kesintisi yüzünden olduğunu beyan ettiler. Çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

HES yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, "Dere yatağında akan suyun miktarındaki değişim ay bazında düşünürsek aralık-ocak ayları en düşük seviyelere ulaşmaktadır. Mart ayından itibaren kar sularının erimesi ile haziran ayına kadar artış göstermekte ve haziran ayından sonra tekrar düşerek dere yatağında neredeyse kuruma noktasına gelmektedir. Devlet Su İşlerinin 10 yıllık su debisi ölçümlerinde su rejimi bu şekilde ölçülmüştür. Yıllardır burada yaşayan bizler de gözlemlerimiz ile bu durumu tespit etmiş durumdayız. Bugünden 15 gün sonra dere yatağındaki su tahmini olarak tamamen kuruyacak. Balık çiftliği konusunda konuşuluyor ise buradaki 20 adet balık havuzunun sadece bir tanesinde bahsedilen problemin yaşanması balık işletmesinin kendi iç problemi de olabilir diye düşünüyoruz. Bizde deredeki su azalması nedeniyle üretimde düşüşler yaşıyoruz, balık çiftliği de su azalmasına göre kapasitesini revize edebilirdi. Biz de deredeki suyun azalmasından dolayı zor durumdayız" denildi. - VAN

Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu

Hisarcık, Çatak, Balık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu - Son Dakika


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