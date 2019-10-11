Son Dakika Haberleri: Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Devlet Hastanesinde hastalar ve hastane çalışanlarının yangın durumunda neler yapacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Devlet Hastanesinde hastalar ve hastane çalışanlarının yangın durumunda neler yapacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.


Senaryo gereği hastanenin acil bölümünde yangın alarmı verilerek tatbikat başlatıldı. Hastanede çalışan tüm görevli personelle gerçekleştirilen yangın tatbikatında, durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.


Çatak Devlet Hastanesinde gerçekleşen yangın tatbikatı hakkında bilgiler veren Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Temel, "Tatbikat hastanede çıkabilecek herhangi bir yangına karşı ilk müdahale açısından son derece önemlidir. Olası bir yangın durumunda hastanede önce yangın alarmı verilerek personelin ve hastaların hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanmış oldu. Personellerimize yangına nasıl müdahale edileceği konusunda uygulamalı olarak yangın tüpüyle nasıl söndürüleceği gösterildi. Daha sonra çıkan yangını personel söndürerek tecrübe kazandı" dedi. - VAN

Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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