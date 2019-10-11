Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Van'ın Çatak ilçesinde Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.



Tatbikattaki senaryo gereğince Çatak Devlet Hastanesinin acil bölümünde yangın alarmı verildi.



Bunun üzerine hastaneye gelen itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri, yine senaryo gereği yangına kısa sürede müdahale ederek, tedavi gören hastaları tahliye etti.

Hastane Başhekimi Dr. Tarık Temel, yaptığı açıklamada, tatbikatın yangına karşı ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu söyledi.



Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Temel, ekiplere teşekkür etti.