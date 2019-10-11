Son Dakika Haberleri: Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

49 dakika önce

Van'ın Çatak ilçesinde Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.


Tatbikattaki senaryo gereğince Çatak Devlet Hastanesinin acil bölümünde yangın alarmı verildi.


Bunun üzerine hastaneye gelen itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri, yine senaryo gereği yangına kısa sürede müdahale ederek, tedavi gören hastaları tahliye etti.

Hastane Başhekimi Dr. Tarık Temel, yaptığı açıklamada, tatbikatın yangına karşı ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu söyledi.


Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Temel, ekiplere teşekkür etti.

Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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