Çatak Kaymakamı Akbulut'tan vatandaşlara aşı çağrısı - Son Dakika

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Esra Seven, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programa katılan Kaymakam Akbulut ve beraberindekiler 3. doz hatırlatma aşılarını yaptı.

Akbulut, yaptığı konuşmada, ilçede vaka sayısının sıfıra düşürdüğünü söyledi.

Aşı oranının vaka sayısına olumlu etki ettiğini anlatan Akbulut, "İlimizde birinci ve ikinci doz aşılama oranlarında ilçemiz hep birinci olmuştu. Şimdi aynı performansı 3. doz hatırlata aşımızı olarak da başaracağız. Halen devam etmekte olan salgın sürecini, aşılanma ile daha kısa sürede atlatabileceğiz. Kendimizi ve sevdiklerimiz korumak için sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum." dedi.