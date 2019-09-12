Son Dakika Haberleri: Çatak kırsalında PKK'ya ait el bombaları imha edildi
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Çatak kırsalında PKK'ya ait el bombaları imha edildi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon terör örgütü PKK'ya ait ve toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası olay yerinde imha edildi.

Çatak kırsalında PKK'ya ait el bombaları imha edildi, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon terör örgütü PKK'ya ait ve toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası olay yerinde imha edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 11 Eylül 2019 günü 'Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan' operasyonu başlattı. Başlatılan kapsamında 12 Eylül 2019 günü Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında yapılan aramada; toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası tespit edildi. Tespit edilen el bombaları cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edildi" denildi. - VAN

Jandarma, Çatak, Van, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:41 Kaynak: İHA
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