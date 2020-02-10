Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü
6 saat önce
Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak- Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi. Açıklamada, "İlk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı tespit edilmiştir" denildi. - VAN
Son Dakika Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3) İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu