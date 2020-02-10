Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.

Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü, System.String[]

Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınına çığ düştü.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak- Pervari kara yoluna çığ düştüğü belirtildi. Açıklamada, "İlk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı tespit edilmiştir" denildi. - VAN

Pervari, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı
Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3) İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:22:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]