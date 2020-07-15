Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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İlçede düzenlenen etkinliklere İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü nedeniyle Merkez Camisi'nde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Merkez Camisi'nde okunan duaların ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Sain, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından dualar okundu.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çatak Belediyespor Rafting Takımı sporcuları, 15 Temmuz şehitleri için Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla Çatak Çayı'nda gösteri yapıp sloganlar attılar. Sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak şehitleri anan raftingcileri ilçe protokolü ve vatandaşlar dere üstündeki köprüden alkışlayarak destek verdiler.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programı, Hükümet Konağı önünde sabah ezanına kadar devam edecek. - VAN

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

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