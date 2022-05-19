Çatak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 15 Temmuz Mesire Alanı'nda devam eden programda Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ferhat Ceylan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şiirlerin okunduğu ve jimnastik gösterisinin yapıldığı program, halk oyunları ekibi ve rafting gösteriyle son buldu.

Programa, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.