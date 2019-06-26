Çatak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
'ın Çatak
ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş
ilçesinde 18 Haziran günü güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesi Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Van İl Jandarma
Komutanlığınca 26 Haziran günü icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu
Hussam Peyan Operasyonunda, söz konusu 2 terörist silahları (2 AK-47 piyade tüfeği) ile birlikte etkisiz hale getirildi. - VAN
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