Son Dakika Haberleri: Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği
Son Dakika Güncel Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Son Dakika

Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.


Atatürk İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.


Çatak Sanat Merkezi ve Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin oluşturduğu grubun müzik dinletisinin ardından program sona erdi.


Etkinliğe İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:43:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]