Son Dakika Haberleri: Çatak'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
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Çatak'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çatak'ta

Van'ın Çatak ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Ercüment Bozdemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Okulun özel eğitim sınıfı öğrencilerinin gösterilerin ardından Sanat Merkezi ve okuldaki öğretmenlerinden oluşan grup, müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe, Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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