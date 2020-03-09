Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar bir araya geldi.

Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar bir araya geldi.


Çatak Öğretmenevinde kadınlar için düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, Hakim Merve Hilal Aydın, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, SYDV Müdürü Aydın Babur, ilçede görev yapan kadın memurlar ve aile destek eğitim merkezindeki kursiyerler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, Kadınlar Günü'nün tarihçesi hakkında bilgiler vererek, "Kadınlarımız her daim erkeklerle beraber onlara yol gösterici olmuşlardır. Kadınlarımız bazen anne, bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olarak her zaman el ele kol kola yürürler. Kurtuluş Savaşımıza baktığımızda Nene Hatunlar, Erzurumlu Fatmalar, Kastamonulu Şerife Bacılar her zaman devletinin yanında, eşinin yanında, gerekirse öne geçerek kendini siper etmişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Dünyadaki her şey kadının eseridir.' Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum" dedi.


Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, ilçedeki kamu kuruluşlarında görev yapan kadın memurlara ve ADEM tarafından düzenlenen programa katılan kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı. Başkan Şeylan, "İslam'dan önce kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, İslam ile birlikte kadınlar bizim baş tacımız, iş ortağımız, hayat ortağımız ve her türlü destekçimiz olmuşlardır. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.


Katılım sağlayan bütün kadınlara kaymakamlık adına ADEM Koordinatörü Kübra Gümüş tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle karanfil dağıtımı yapıldı. Programın ardından kadınlara yemek ikram edildi.


Kadınlar, Kaymakam Çeçen'e ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a düzenlenen etkinlikten ve çiçeklerden dolayı teşekkür ettiler. - VAN

Dünya Kadınlar Günü, Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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