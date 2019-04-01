Çatak'ta AK Parti Kazandı
1 dakika önce
Çatak'ta AK Parti kazandıVAN – Van'ın Çatak ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Şeylan seçimi kazandı.
Çatak
'ta AK Parti
kazandı
VAN – Van
'ın Çatak ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Şeylan
seçimi kazandı.
Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre oyların büyük bölümünü AK Parti Başkan Adayı Abdurrahman Şeylan'ın almasıyla AK Parti'liler sevinç gösterisinde bulundular. Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Cebe, Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ve partililer, toplanan vatandaşları selamladı. Burada konuşan Şeylan, "Seçim sürecinde gitmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı kalmadı. Destekçilerimiz sağ olsunlar var olsunlar. Halkımız bizi bağrına bastı. Onların güvenlerini, emeklerini boşa çıkarmayacağız. Yeni bir Çatak için gece gündüz çalışacağız. Yarınlarımıza yaşanılabilir bir Çatak bırakacağız. Sizlere şahsım ve dava arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:09 Kaynak: İHA
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