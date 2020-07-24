Çatak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı olan mahalleliler barıştırıldı - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olan mahalle sakinleri barıştırıldı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, 2 yıl önce ilçeye bağlı Bilgi ve Alacayer mahalleleri arasında, 2 bin 400 rakımlı Koyunatağı Yaylası'nda hayvanların otlatılması sebebiyle başlayan husumetin giderilmesi için çalışma başlattı.

İki mahallenin muhtarları, ileri gelenleri ve vatandaşlarla görüşen ve söz konusu yaylada bir araya gelmelerini sağlayan Şeylan, husumeti gidererek mahalle sakinlerinin barışmasını sağladı.

Şeylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalleliler arasında yaşanan anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini anlatan Şeylan, "Her iki mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerimize gösterdikleri olumlu davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Taraflar arasında barışın daim olmasını diliyorum." dedi.

Mahalle sakinleri de barışın sağlanmasına vesile olan Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu'ya teşekkür etti.