Çatak'ta aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çatak'ta aşılama çalışmaları devam ediyor

VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki sağlık ekipleri, bütün vatandaşlara aşıyı ulaştırmak için mahalle mahalle geziyor.

Çatak'ta korona virüsle mücadele çalışmasında aşılama oranını arttırmak için çalışan ekipler, zorlu coğrafyada bulunan yolları aşarak vatandaşların ayağına aşı götürüyor. Aşıya ulaşmakta zorlanan vatandaşların ayağına gitmek için canla başla çalışan ekipler, Çatak'ın bütün mahallelerinde aşı çalışmasını yürütüyor.

Bu kapsamda Çatak ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Atlıhan Mahallesi'nde aşılama yapan sağlık çalışanları, yaşlılardan ve vatandaşlardan aldıkları hayır duaları ile moral buluyor. Aşılama çalışması için pandeminin başladığı ilk günden bugüne azimle çalışan acil tıp teknisyeni Ömer Faruk Türktaş, "Pandeminin başından bu yana tüm sağlık camiası olarak Çatak'taki toplum sağlığı merkezimizde, hastanemizle, 112 ekibimizle başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Gerek filyasyon ekiplerimiz, gerek aşı ekiplerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün de Çatak'a bağlı Ermuşat Mahallesi'ne aşı çalışması için geldik. Vatandaşların aşıya vermiş oldukları önem gerçekten bizleri sevindirdi" dedi.

Mahalle sakinleri ise devletin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek herkesi aşı olmaya davet ettiler.