Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi

Van'ın Çatak Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi, System.String[]

Van'ın Çatak Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

İlçedeki 15 Temmuz Şehitleri Mesire Alanı önünden başlayıp Kirazlı Sokak'ta son bulan etkinliğe Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri ve Çatak Belediyespor sporcuları katıldı.

Kaymakam Çeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına düzenlendiğini belirten Çeçen, şöyle konuştu:

"Çatak Belediyesi bu hafta bir takım etkinlikler düzenledi. Hepsinin amacı sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ulaşımı gündeme getirmek ve insanların sağlıklı kalmasına vesile olmaktır. Bu bağlamda hem kendi sağlığımıza yatırım yapıyoruz hem de yeryüzüne yatırım yapmış oluyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da belediye olarak spora büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek, vatandaşlarımızı bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak için burada toplandık. İlçemiz doğa sporlarının yapıldığı nadide ilçelerden biridir." diye konuştu.

Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi
Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi
Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi
Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi

Bisiklet, Avrupa, Çatak, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:26 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından Cavani'ye çağrı: Fenerbahçe'ye gel İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Pompeo'nun Yunanistan ziyareti ülkeyi fena karıştırdı! Göstericiler ABD bayrağı yaktı Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı         
22:33
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Genç kadın, Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı         
21:32
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 00:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei