Çatak'ta bisiklet turu düzenlendi

Van'ın Çatak Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

İlçedeki 15 Temmuz Şehitleri Mesire Alanı önünden başlayıp Kirazlı Sokak'ta son bulan etkinliğe Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri ve Çatak Belediyespor sporcuları katıldı.

Kaymakam Çeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına düzenlendiğini belirten Çeçen, şöyle konuştu:

"Çatak Belediyesi bu hafta bir takım etkinlikler düzenledi. Hepsinin amacı sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ulaşımı gündeme getirmek ve insanların sağlıklı kalmasına vesile olmaktır. Bu bağlamda hem kendi sağlığımıza yatırım yapıyoruz hem de yeryüzüne yatırım yapmış oluyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da belediye olarak spora büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek, vatandaşlarımızı bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak için burada toplandık. İlçemiz doğa sporlarının yapıldığı nadide ilçelerden biridir." diye konuştu.