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Çatak'ta bayram temizliği

2 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çatak'ta bayram temizliği, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz ve estetik bir görüntü oluşturuyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şeylan, "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin önem kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nı halkımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için ilçenin her tarafında başlatmış olduğumuz temizlik çalışmaları aralıksız devam edecek" dedi. - VAN
Abdurrahman Şeylan, Kurban Bayramı, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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