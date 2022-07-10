Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

10.07.2022 19:13
Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, taziye evinde gerçekleştirilen programda, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Programa Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, MHP ilçe Başkanı İlhan Özbek, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Akbulat ve Şeylan daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerin bayramını kutladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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