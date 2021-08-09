Üye Girişi
Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor - Son Dakika

Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor

09.08.2021 10:48

Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinin Dalbastı mahallesinde bıttım (menengiç) ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürüyor.

Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinin Dalbastı mahallesinde bıttım (menengiç) ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürüyor. Büyükşehir'in yaptığı aşılama projesiyle bölgedeki çiftçilere yeni bir geçim kaynağı sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal alanlarda tarımı geliştirme projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, DAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleri ile geçtiğimiz yıl Çatak ilçesi Atlıhan Mahallesindeki çiftçilere aşılama eğitimi veren ve bölgede bulunan 5 bine yakın bıttım ağacını fıstığa dönüştüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaptığı uygulamalarla bölgede önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl dönüştürülen fıstık ağaçlarından büyük verim alan yöre halkı, bölgede fıstık üretimine ağırlık verdi. Yine bölgede bulunan ve fıstık üretimine elverişli olan Dalbastı Mahallesi'ndeki çiftçiler de eğitim ve bıttım ağaçlarının fıstık ağacına dönüştürülmesi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren ekipler, bölgenin uygunluğunu göz önünde bulundurarak 18 çiftçiye bir eğitim programı düzenledi. Aşılama, budama, bakım ve hastalıklara karşı yapılan eğitimlerinin son gününde bölgeye giden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini vererek kolaylıklar diledi.

Geçtiğimiz yıl Atlıhan Mallesinde bulunan bin 500 bıttım ağacının aşılanması ile fıstık üretiminden büyük katkı sağladığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, bu sene ise projenin devamı olarak aynı bölgede 4 bin 500 ağacın daha aşılandığını vurguladı. Altun, "Dalbastı Mahallemizde bulunan çiftçilerimiz Atlıhan Mahallemizde ki üretimi görünce bizden eğitim talep ettiler. Bizde bölgenin uygunluğunu göz önünde bulundurarak eğitimlerimizi verdik. Buradaki arazide dağınık bir şekilde bulunan bıttım ağaçları, bölgenin geçim kaynağı haline gelecek. Geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimiz hem budama hem de aşılama konularında bilgi sahibi olmadıklarından dolayı verim alamıyorlardı. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla 3 senedir hayata geçirdiğimiz projeyle bölgede çok büyük bir verim alınmaya başlandı. Tarımın elverişli olmadığı bu zor coğrafyada çiftçilerimiz yönünü fıstığa çevirdiler. Umuyorum ki bu proje yöre de güzel bir geçim kaynağı haline gelecek ve şehirden kırsala yönelmeye vesile olacak. Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Verilen eğitimlerin kendilerine büyük yarar sağlayacağını düşünen Dalbastı Mahalle Muhtarı Musa Örek, ise hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. Fıstık ağaçlarının tam anlamıyla üretiminin ardından geçimlerine büyük katkı sunacağına inandıklarını belirten Muhtar Örek, "Daha önce farklı tarım uğraşları içerisinde olduk. Verim alamıyorduk. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının aşılama ve budama eğitimlerinin ardından fıstık üretimine ağırlık verdik. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Allah razı olsun" dedi.

Eğitim programlarının ardından çiftçilere, budama ve aşılamada kullanılacak benzinli testere ile birçok malzeme de hibe edildi. Bölgede ki diğer bıttım ağaçlarında budama ve aşılama çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği de kaydedildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor
Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor
Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor
Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Altun, Çatak, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor 10:48 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi 10:40 Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın 10:34 Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın
Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı 10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış 10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor 09:54 Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor
Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı 09:17 Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor 22:16 Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:47 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor
10:37 Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı
10:26 Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı
10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
10:16 Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi
10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış
10:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak
09:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
09:49 Serkan Balcı'dan ilginç Caner yorumu: İyi birisi ama dilini tutamıyor
09:46 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim
Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak         
10:53
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak         
10:41
Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı         
10:37
Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı         
10:26
Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi         
10:16
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim         
09:47
Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı         
08:57
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 10:59:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatak'ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement