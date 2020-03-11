Çatak'ta cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

VAN'ın Çatak ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Van kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak İlçesi'nde ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, belediye olarak tüm önlemleri almaya çalıştıklarını belirterek, "Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, ilçe otogarında, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkardık. Bu alanlar görevlilerimizce dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürecek" dedi.