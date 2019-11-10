Çatak'ta cami açılışı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sığırcık Camisi ibadete açıldı.

Açılış programına katılan Kaymakam Ekrem Çeçen, camilerin zenginle fakirin, işçi ile işverenin, yönetenle yönetilenlerin, yabancıyla yerlinin buluştuğu, bütünleştiği yerler olduğunu söyledi.

Camileri, mescitleri imar etmenin şerefli işlerden biri olduğunu belirten Çeçen, "Camimizi koruyalım, sahip çıkalım. Bu ibadet yerinin yapılmasında maddi ve manevi destekleri olan sayın Gülşen Orhan'a, yapılmasına vesile olanlara, yardım edenlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan ise caminin yapılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Sain'in okuduğu duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.