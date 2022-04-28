Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

28.04.2022 14:31
Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle fasulye tohumu dağıtıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle fasulye tohumu dağıtıldı.

Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, çok bereketli topraklarda yaşadıklarını söyledi.

Bu toprakların verimli kullanılması için çiftçilere büyük görevlerin düştüğünü belirten Akbulut, "Üretimin devamlılığı için bakanlığımızın desteklediği yatırımla 18 çiftçimize yüzde 75 hibeyle 600 kilogram kuru fasulye tohumunu teslim ettik. Dağıttığımız bu tohumlardan iyi bir verim almanızı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk da katıldı.

Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı
Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı
Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı
Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı
Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

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Van'da 15 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı Van'da 15 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatak'ta çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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