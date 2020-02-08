Çatak'ta çığ (2) - Son Dakika
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Çatak'ta çığ (2)

6 saat önce

Bahçesaray karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı.

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Bahçesaray karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı. Sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe açılamayan yolda çığlar düşmeye devam ediyor.

İlk çığ sabah saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Elmalı mevkisinde düştü. Bir süre sonra bu kez sırasıyla Korulu ve Bilgi mahallelerinde çığ düştü. Hava şartları nedeniyle yol açma çalışmaları da durduruldu.

İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, beraberindeki VEDAŞ İşletme Şefi Abdurrezak Selçuk, çalışanları ile beraber, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Elmacı bölgesindeki çığın düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle ilçede dün geceden bu yana elektriklerin kesik olduğu belirtilirken, VEDAŞ çalışanları düşen çığ ile birlikte arızayı tespit edemiyor.

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,


Bahçesaray, Jandarma, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
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