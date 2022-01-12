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Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu - Son Dakika

Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu

12.01.2022 14:23
Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 35 keçiden 18'i telef olmuş şekilde bulundu.

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 35 keçiden 18'i telef olmuş şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi'nde çığ düştü. Nusret Karataş'a ait hayvanları oğlu Emrah Karataş köye götürürken bir anda çığ geldi. Emrah Karataş hayvanların bir kısmı çığdan kurtarırken, bazı keçiler ise kar kütlelerinin altında kaldı. Emrah Karataş'ın haber vermesiyle bölgeye gelen vatandaşlar keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 18 keçi telef olmuş halde bulundu. Havanın kararması ile ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de desteğiyle yeniden başlatıldı. Çığ altında 17 keçi olduğu belirtildi.

(Gökhan Murat Göktürk-İHA)

Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu
Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu

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Karataş, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu - Son Dakika


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