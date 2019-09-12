Çatak'ta dere ıslahı çalışmaları

Van'ın Çatak Belediyesi ve Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Norduz Deresinde ıslah çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ekiplerden bilgi aldı.

Şeylan, burada yaptığı açıklamada, ilçede derelerin daha temiz akması için çalışma başlattıklarını söyledi.

DSİ ekibiyle dere yatağında incelemelerde bulunarak yürütülecek çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Şeylan, "Derede yağış zamanlarında su taşkınları yaşanıyordu. Yapılacak çalışmada hem dere ıslahı sağlanacak, hem de derenin temizliği yapılacak. Bundan sonra buraları korumak ve kollamak halkımıza düşüyor." şeklinde konuştu.