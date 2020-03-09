Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.

Çatak Öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, kadınların her daim erkeklerle beraber onlara yol gösterici olduklarını söyledi.

"Kadınlarımız bazen anne olarak bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olarak her zaman el ele kol kola yürürler." diyen Çeçen, şunları ifade etti:

"Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum."

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da İslam'dan önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, İslamla birlikte kadınların baş tacı, iş ve hayat ortağı olduklarını anlattı.

ADEM Koordinatörü Kübra Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çataklı kadınlara karanfil dağıttı.

Programa Hakim Merve Hilal Aydın, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM kursiyerleri katıldı.