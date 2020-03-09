Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.

Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.

Çatak Öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, kadınların her daim erkeklerle beraber onlara yol gösterici olduklarını söyledi.

"Kadınlarımız bazen anne olarak bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olarak her zaman el ele kol kola yürürler." diyen Çeçen, şunları ifade etti:

"Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum."

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da İslam'dan önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, İslamla birlikte kadınların baş tacı, iş ve hayat ortağı olduklarını anlattı.

ADEM Koordinatörü Kübra Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çataklı kadınlara karanfil dağıttı.

Programa Hakim Merve Hilal Aydın, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM kursiyerleri katıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Kaymakamlık, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri
22:32 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı
22:32 Bursa'da bir kişiyi öldürüp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
22:30 Tunus, Mısır ve Cezayir'de koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
22:28 Polisten kaçarken kaza yapan sürücüyü yanan aracından ekipler çıkardı
22:23 Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]