Çatak'ta Eğitim Zümre Toplantısı Yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde eğitim zümre toplantısı yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde eğitim zümre toplantısı yapıldı.



Yatılı Bölge Okulunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Programda birinci dönemin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ikinci dönemde yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı konuşmada, ilçenin eğitimdeki başarı çıtasını yükseltmek için titizlikle çalışacaklarını belirtti.



Programa Milli Eğitim Şube Müdürleri Şükriye Ersari, Murat Gökhan, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

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