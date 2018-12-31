Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Çatak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde karın etkisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:12 Kaynak: AA

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