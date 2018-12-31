Çatak'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Van
'ın Çatak
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde karın etkisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:12 Kaynak: AA
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